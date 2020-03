Compie oggi 27 anni Paul Pogba. Il centrocampista francese ha esordito contro il Chievo il 22 settembre 2012 segnando il primo gol, meraviglioso, contro il Napoli un mese dopo. Dalla firma in Supercoppa Italiana contro la Lazio a quella in Champions contro l’Olympiakos, nella cavalcata che lo porterà a sfiorare la Coppa a Berlino contro il Barcellona. E se l’insufficiente arbitro Çakır gli avesse fischiato quel rigore su fallo di Dani Alves, chissà come sarebbe andata a finire quella serata. Un’occasione mancata, all’interno di una carriera già splendente nonostante i 24 anni appena compiuti. Ci hai fatto sognare, applaudire e arrabbiare terribilmente e i tifosi della Juve ora sognano il suo ritorno in estate. Tanti auguri di cuore, Paul.