Filipponasce il 9 agosto del 1973 a Piacenza. Cresciuto come attaccante nelle giovanili della città natale, si trasferisce al Parma nel 1995 e all'Atalanta l'anno successivo, dove esplode con 24 gol in 33 presenze in Serie A. Lo chiama subito la Juventus, in cui resta per quattro stagioni, collezionando 165 presenze e 89 gol tra tutte le competizioni, di cui ben 17 in 26 partite in Champions League. Passato al Milan nel 2001, vi resta fino al ritiro nel 2012, vincendo tutto. In bianconero conquista uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Nel 2006 si laurea Campione del Mondo con la Nazionale italiana.