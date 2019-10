Domenico Penzo nasce il 17 ottobre del 1953 a Chioggia, in provincia di Venezia. Cresciuto come attaccante nel Varese, vive i primi anni di calcio tra Borgosesia e Romulea, prima del grande salto nella Roma nel 1974. Dopo aver girato l'Italia in numerose piazze e dopo la grande esperienza al Verona, si trasferisce alla Juventus nel 1983. In bianconero resta una sola stagione, collezionando 10 gol in 36 partite giocate, di cui ben quattro nella Coppa delle Coppe vinta, insieme allo scudetto, dalla squadra bianconera. Lascia per andare al Napoli, salvo poi chiudere la carriera al Trento.



Nel giorno del suo 66esimo compleanno, tanti auguri Domenico!