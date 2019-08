Tanti auguri a… Fabio Pecchia, nato il 24 agosto 1973 a Formia. Non è stata granché fortunata la sua avventura come centrocampista con la maglia della Juventus: una sola stagione, quella 1997-98, dove l’allora numero 5 bianconero collezionò 35 presenze totali. Con la squadra di Lippi arrivò lo scudetto, poi l’immediato trasferimento alla Sampdoria che segnò la fine dell’avventura juventina di Pecchia. Da lì diversi incroci come avversario, l’ultimo dei quali sulla panchina del Verona all’Allianz Stadium lo scorso 19 maggio: curiosamente, anche in quella occasione, i bianconeri hanno sollevato al cielo uno scudetto. Oggi Pecchia è allenatore della Juventus Under 23, che guiderà con l'obiettivo dei playoff nella prossima stagione in Serie C.