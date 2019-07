Fare del calciomercato un'arte. E' il compito dei più grandi, è il compito di chi anno dopo anno si trova a dover costruire, sistemare e perfezionare una delle squadre più forti al mondo, con il compito e l'obbligo di sbagliare il meno possibile e l'obiettivo di non farlo per nulla. Un monito chiaro: sonda, studia, programma e pensa. Poi, con il lavoro, attento e preciso, acquista. E' dote dei migliori farlo restando in bilico sul ponte del bilancio che collega una stagione dopo l'altra, con affianco il vuoto del fallimento, sportivo ed economico. Ed è, da un anno a questa parte, il compito di Fabio Paratici.



Lui che a 46 anni, oggi 47 (compiuti proprio in questo 13 luglio), è diventato il protagonista assoluto del mercato bianconero, il volto principale, dopo un lungo mandato di fidatissima collaborazione con Beppe Marotta. Poi il cambio di rotta, nell'ottobre scorso, anche se già l'avvicendamento si era compiuto, con il più grande colpo della storia juventina: Cristiano Ronaldo. Nove anni di lavoro, nove anni per riportare la Juve in altissimo. Auguri a Fabio Paratici, dunque, ed ecco i 10 colpi più importanti della sua avventura alla Juve: li trovate nella nostra gallery.