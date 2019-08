Tanti auguri a... Michele Padovano, nato il 28 agosto 1966 a Torino. Prelevato dalla Reggiana per 7 miliardi di lire nel 1995, l’ex attaccante piemontese ha disputato due stagioni indimenticabili con la maglia della Juventus. Per lui 17 gol in 63 presenze bianconere, su tutti quello siglato contro il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League, ma soprattutto un rigore, calciato e trasformato a Roma nella finale contro l’Ajax, decisivo per conquistare la Coppa dalle Grandi Orecchie. Un uomo dalle grandi occasioni, insomma.