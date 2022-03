Nicolas Sebastien Anelka nasce il 14 marzo del 1979 a Le Chesnay in Francia. Cresciuto come attaccante in patria, esplode all'Arsenal tra il 1997 e il 1999, tanto da meritarsi la chiamata del Real Madrid nella stagione successiva. Da lì in avanti, però, le tante ottime premesse non verranno confermate e Anelka inizierà un tour tra mille squadre, in Europa e non solo. Nel 2013 arriva a gennaio alla Juventus, ma non riesce a lasciare il segno, fermandosi ad appena tre presenze ufficiali, senza alcun gol segnato. Tanti auguri comunque, Anelka!