Tanti auguri a.... Nicola Amoruso, nato il 29 agosto 1974 a Cerignola, in provincia di Foggia. L'attaccante ha scritto di diritto il suo nome nella storia della Juve: è stato uno degli attaccanti di scorta migliori di sempre. 105 presenze in maglia bianconera e 29 gol, di cui 19 nelle coppe (10 in Coppa Italia, 9 in Champions League) a dimostrazione della capacità di segnare gol pesantissimi. 5 stagioni alla Juve e 5 trofei sono un buon bottino, anche se va detto che oggi in tante piazze faranno gli auguri ad Amoruso. Sicuramente non se lo dimenticheranno a Reggio Calabria, ma nemmeno a Parma o a Perugia per citarne qualcuna delle squadre in cui ha militato. L'ultima stagione positiva l'ha vissuta col Parma, prima di chiudere con la maglia dell'Atalanta. Oggi compie 45 anni, tanti auguri!