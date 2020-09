Tanti auguri a Paolo Montero, nato a Montevideo il 3 settembre 1971. Oggi allenatore della Sambenedettese, compie 49 anni. Lanciato da Marcello Lippi in Serie A ai tempi dell’Atalanta, il difensore fu prelevato dalla Juventus nell’estate 1996 e riabbracciò così a Torino il suo vecchio maestro. Nelle nove stagioni trascorse in bianconero ha conquistato 5 Scudetti (di cui uno revocato dopo Calciopoli), una Supercoppa Uefa, una Coppa Intercontinentale, una Coppa Intertoto e 3 Supercoppe italiane. Presenza costante e imprescindibile della retroguardia juventina, centrale di personalità e dalle maniere forti (16 espulsioni collezionate in Serie A), Montero - diventato allenatore dopo l’addio al calcio giocato - rimarrà sempre nei cuori di tutti i tifosi. Il miglior ritratto porta forse la firma di Carlo Ancelotti, che nella sua autobiografia ha descritto così Montero: “Paolo è un galeotto mancato, ma con un suo codice d’onore”.