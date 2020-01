Tanti auguri a… Mohamed Momo Sissoko! Nato il 22 gennaio 1985 a Mont-Saint-Aignan compie oggi 35 anni. La Piovra è stata una colonna del centrocampo della Juventus, un idolo per tutti i tifosi bianconeri, nonostante sia capitato in una squadra fra le più deludenti della storia bianconera. A Torino dal 2008 al 2011, Momo è un guerriero di quelli indimenticabili: 100 presenze e 3 gol per lui. Buon compleanno, Momo!