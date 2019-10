Mirko Vucinic compie oggi trentasei anni. Il talento montenegrino, esploso nel Lecce di Zeman e poi consacratosi alla Roma, vanta anche 75 presenze e 21 gol in Serie A con la maglia della Juventus. Reti che arrivano a 26 se si contano tutte le competizioni e palmares di Vucinic che si è arricchito notevolmente in questa esperienza: 3 scudetti, tutti vinti durante l'era di Antonio Conte in panchina.