Compie oggi 42 anni l'ex difensore della Juventus Olof Mellberg. Nazionale svedese con cui ha totalizzato 117 presenze, arriva in bianconero ad agosto 2008 e indossa per la prima volta la maglia della Vecchia Signora il 26 dello stesso mese, in occasione del ritorno del turno preliminare di Champions League. L'esordio in campionato avviene cinque giorni dopo ed è amaro, viste le sue colpe sul gol viola, che sancisce l'1-1. Col passare del tempo, però, si abitua al campionato italiano e, pur non essendo velocissimo, vanta un invidiabile senso della posizione, oltre che una grande capacità di far suoi tutti i palloni alti. Si fa apprezzare anche nelle derive dei mesi successivi, ma ciononostante viene ceduto al termine della stagione per 2,5 milioni all'Olympiacos, poi Villareal, Copenhagen e il ritiro alla fine della stagione 2013/14.