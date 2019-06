Giornata di festeggiamenti per i portieri della. Tra le Women c’è Laura Giuliani che compie 26 anni. La squadra Under 23, invece, si unisce agli auguri del mondo bianconero per. Estremo difensore classe 1998, ha svolto l’intera trafila delle giovanili prima di approdare nella formazione che milita in Serie C. Per lui 25 presenze stagionali, 8 delle quali senza subire gol. La Juventus ha augurato un buon compleanno anche a Mattia.