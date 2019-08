Alessandro Matri è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri, ma anche in quelli della società. Professionista esemplare, si è dimostrato spesso decisivo per le sorti juventine, sia negli scudetti conquistati, sia in nelle Coppe Italia. Da ricordare senza dubbio i gol al Milan e alla Lazio, è stato capace di far innamorare tutti con la sua semplicità e con il suo sorriso. Oggi l'attaccante del Sassuolo compie 35 anni. Con la Juventus ha segnato 31 gol in 92 partite dando il via all'epoca d'oro del club bianconero. Era lui, infatti, il bomber del primo scudetto bianconero dell'era Conte. Anni indimenticabili.