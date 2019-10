Massimo Bonini nasce il 13 ottobre del 1959 a San Marino. Cresciuto come centrocampista tra Juvenes e Bellaria, si trasferisce alla Juventus nel 1981, dopo un'esperienza positiva al Cesena. Resterà in bianconero per otto stagioni, fino al successivo 1989. In tutto colleziona 296 presenze e 6 gol tra tutte le competizioni. A Torino vince praticamente tutto: tre scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. Chiude la carriera tra Bologna, San Marino e Juvenes.



Nel giorno del suo 60esimo compleanno, tanti auguri a Bonini.