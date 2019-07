Giancarlo Marocchi nasce il 4 luglio del 1965 a Imola, in provincia di Bologna. Cresciuto nelle giovanili dei felsinei come centrocampista, nel 1988 si trasferisce alla Juventus, prima di chiudere la carriera ancora nel Bologna. In otto stagioni tra i bianconeri colleziona 319 presenze e 25 gol tra tutte le competizioni, vincendo praticamente tutto: uno scudetto, due Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, due Coppa Uefa e una Champions League. E' tra i pochi a poter vantare più di 300 presenze con la maglia della Juventus. Oggi è opiniosta per Sky Sport.



