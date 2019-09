Marco Tardelli verrà ricordato per sempre per il gol al Bernabeu che chiuse i giochi contro la Germania ai Mondiali dell'82. Se perciò è passato alla storia, oggi, in occasione del suo sessantacinquesimo compleanno, è giusto ricordarsi anche del talentuoso centrocampista che per dieci stagioni ha vestito la maglia bianconera. 375 presenze e 51 gol sono stati il suo bottino totale con la Juventus, conditi da 5 Scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa Uefa ed una Coppa dei Campioni.