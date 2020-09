Tanti auguri a…



Marco Tardelli, nato il 24 settembre 1954 a Careggine, in provincia di Lucca. Compie gli anni uno dei centrocampisti più forti e vincenti della storia della Juventus, approdato in bianconero nel 1975 (dal Como) e rimasto per dieci stagioni a Torino: un’avventura impreziosita da 5 Scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa Uefa, una Supercoppa Uefa, e una Coppa delle Coppe. Nello stesso periodo arrivò anche l’indimenticabile Mondiale del 1982, conquistato da protagonista con la Nazionale italiana. Una leggenda.