Alexander Manninger nasce a Salisburgo, in Austria, il 4 giugno del 1977. Cresciuto nelle giovanili nella propria città natale, il portiere si trasferisce poi nel 1997 all'Arsenal, dando avvio a quella che sembra una carriera da predestinato. Persosi poi tra Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna, Brescia e Siena, nel 2008 approda alla Juventus per fare da riserva, alle spalle del titolare Gianluigi Buffon. In bianconero, però, conquista il primo scudetto dell'era Antonio Conte, che si aggiunge al titolo vinto con i Gunners nel 1997/98 in Premier League. Alla Juventus sono 42 le presenze ufficiali, con 43 gol subiti e 13 clean sheet tra tutte le competizioni.



Nel giorno del suo 42esimo compleanno, tanti auguri Manninger!