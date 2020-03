La Juventus è sempre attenta al mercato del presente ma anche - e soprattutto - ai talenti del futuro. Nell'estate scorsa si è assicurata Luca Pellegrini, in prospettiva uno dei migliori terzini italiani. Classe '99, Pellegrini compie oggi 21 anni che festeggerà lontano dalla Juve. Il giocatore cresciuto nella Roma infatti è in prestito al Cagliari da inizio campionato, lì dove si era messo in vetrina nella seconda parte della scorsa stagione quando il cartellino era ancora dei giallorossi, poi la Juventus l'ha voluto inserire nell'ambito dell'operazione Spinazzola.