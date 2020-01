Oggi, 6 gennaio 2019 compie 53 anni Attilio Lombardo, ex calciatore bianconero e campione d'Europa nel 1996. Lombardo rimane in bianconero soltanto due stagioni collezionando 51 presenze e quattro gol ma nel 1997 lascia Torino con un palmares ricchissimo non solo grazie alla Coppa dei Campioni alzata al cielo di Roma dopo la finale con l'Ajax, ma anche un campionato di Serie A, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo diventa osservatore per il Manchester City di Roberto Mancini, vice allenatore di Roberto Di Matteo allo Schalke 04 e di Sinisa Mihajlovic al Torino. Oggi è assistente di Mancini in nazionale.