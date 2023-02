Compie oggi 38 anni l'ex centravanti della Juventus, passato in bianconero per tre stagioni, dal 2013 al 2016. Anni belli, ricchi di vittorie, per una squadra che aveva appena iniziato lo storico ciclo di trofei. Anni in cui, uomini prima ancora che giocatori, come Llorente hanno contribuito con i gol, con la loro professionalità e con qualche sorriso, che in un gruppo affiatato non guasta mai, e un grande amore per i colori sempre mostrato.