Mario Lemina è stato uno dei calciatori che ha contribuito alla vittoria di alcuni trofei nel corso delle ultime stagioni. Il gabonese è rimasto a Torino per due stagioni vincendo altrettanti campionati e coppe Italia. Arrivato dal Marsiglia nell'estate del 2015, Lemina è stato riscattato un anno dopo e ceduto per circa 20 milioni di euro nell'estate del 2017. In Premier League Mario sta mettendo in campo tutta l'esperienza appresa in bianconero ed è già diventato uno degli idoli del pubblico del Southampton. Oggi Lemina compie 26 anni.