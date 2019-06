Il dominio dellasi è esteso anche al calcio femminile. In due anni sono arrivati altrettanti scudetti ed una Coppa Italia. Trofei straordinari a cui hanno contribuito le straordinarie parate di. Nata a Milano, è approdata in bianconero nell’ultimo biennio dopo cinque stagioni in Germania, diventando subito una pedina importantissima del ciclo vincente. Oggi Laura compie 26 anni ed avrà modo di festeggiare il compleanno dal ritiro azzurro con la Nazionale in vista dei Mondiali in Francia. Anche la Juventus ha fatto gli auguri alla sua numero uno. Questo il tweet del club bianconero: “Tanti auguri Laura”.