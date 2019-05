25 anni compiuti oggi. Per Joao Cancelo, un'età ancora da ragazzo, ma un talento incredibile da coltivare e alimentare. Magari ancora in bianconero, però chissà. Sì, perché il futuro del portoghese non è certamente facile da decifrare: si era parlato tanto di un possibile addio del laterale in caso di permanenza del tecnico livornese sulla panchina bianconera, proprio per volere dello stesso allenatore, già alla ricerca di un sostituto in grado di essere più efficace nelle due fasi. Questa ipotesi, però, potrebbe concretizzarsi comunque. A prescindere da qualsiasi tecico siederà sulla panchina della Juventus. Intanto, buon compleanno a Cancelo. Campione d'Italia.