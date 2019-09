Mario Lemina nasce il 1 settembre del 1993 a Libreville, capitale del Gabon. Cresciuto come centrocampista in Francia, nel Lorient, si trasferisce nel 2013 al Marsiglia, in cui si mette in mostra con qualità da potenziale campione. Motivo per cui la Juventus lo porta a Torino nel 2015, con la speranza che possa diventare il "nuovo Paul Pogba". In due stagioni in bianconero, però, Lemina delude le attese. Colleziona 42 presenze tra tutte le competizioni con 3 gol, vincendo due scudetti e due Coppa Italia. Nell'estate del 2017 viene venduto al Southampton in Premier League, dove milita attualmente.



Nel giorno del suo 26esimo compleanno, tanti auguri a Lemina.