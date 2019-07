Tra i più incredibili rimpianti nel passato recente della Juventus c'è senza dubbio anche Cristian Pasquato. Nato il 20 luglio del 1989 a Vigonza, in provincia di Padova, e cresciuto come attaccante nelle giovanili bianconere, a partire dal 2003, Pasquato viene identificato come il "nuovo Del Piero" per il futuro della Juventus. Così non è: dopo una sola presenza in campionato nel 2007/08, inizia una lunga trafila di prestiti, prima della cessione nel 2017 al Legia Varsavia, in Polonia. Nel giorno del suo 30esimo compleanno, tanti auguri Pasquato!