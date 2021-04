Una vita in bianconero per l'assistente allenatore della Juve, che da giocatore ha collezionato 174 presenze e 21 reti, e ora è una spalla importante nella crescita bianconera. Alla Continassa è un vero punto di riferimento per tutti, perché ha vissuto la Juve da sempre, prima di girovagare per il mondo nella sua fase di formazione come head coach. Hajduk Spalato, Paok, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, prima della Juve. Un cambio di rotta per i colori bianconeri, per chi conosce bene l'ambiente.