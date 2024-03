Oggi festeggiamo un'icona del calcio italiano, Giovanni, che compie. L'ex tecnico della Juventus e della Nazionale Italiana è una leggenda della panchina bianconera, con un palmarès impressionante che include sei Scudetti, due Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, due Coppe UEFA, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale.Ma Giovanni Trapattoni è molto più di un elenco di trofei. In 13 stagioni sulla panchina bianconera, divise tra il 1976 e il 1986 e poi dal 1991 al 1994, ha incarnato l'amore per il calcio, la determinazione, la passione per il lavoro e la grinta. Il Trap è una figura iconica nel mondo del calcio, un maestro del gioco e uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi.Oggi, vogliamo rendere omaggio a Giovanni Trapattoni con una standing ovation, riconoscendo la sua straordinaria carriera e il suo contributo indelebile al calcio italiano e internazionale. Auguri, Mister Trapattoni! Che il suo nome continui a risplendere nella storia del calcio per sempre.