Giuseppe Galderisi nasce il 22 marzo del 1963 a Salerno. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, approda in prima squadra nel 1980. In tre stagioni in bianconero, però, colleziona appena 32 presenze e 7 gol tra tutte le competizioni, prima di trasferirsi al Verona. Qui conquista uno storico scudetto nel 1984/85, che fa seguito ai due vinti in bianconero nel 1980/81 e nel 1981/82, oltre alla Coppa Italia del 1982/83. Dopo un paio di sporadiche esperienze tra Milan e Lazio, gioca gran parte della propria carriera nel Padova, prima di chiudere la carriera negli Stati Uniti, tra New England Revolution e Tampa Bay Munity.



Nel giorno del suo 57esimo compleanno: tanti auguri, Galderisi!