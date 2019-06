Proprio poco fa abbiamo ricordato che esattamente sette anni fa la Juventus battè la Fiorentina per 5-0 in un match fondamentale per la lotta scudetto. Qualche anno prima era stata la Fiorentina a giocare un brutto scherzo alla Juve, non sul campo ma sul mercato. Nell'estate del 2009 arriva per 25 milioni dai viola, quell'estate ci fu pure l'acquisto di Diego dal Werder Brema ma la Juve verdeoro finì ancor prima di iniziare. Al termine dei suoi due anni in bianconero Melo aveva collezionato 23 cartellini gialli e tre rossi in 78 partite ufficiali. Sempre sopra le righe anche negli altri stadi che ha calcato, da quello del Galatasaray all'Inter dove ancora si ricordano quando se ne uscì dicendo che al San Paolo si sarebbe mangiato Higuain. L'argentino, ovviamente, segnò due gol e portò i tre punti al Napoli. Bene, oggi Felipe compie 36 anni. Fuori dal giro delle grandi squadre.