Fabio Paratici festeggia, ma non per un colpo di mercato. Ieri, il suo più grande acquisto - Cristiano Ronaldo - è tornato a Torino e oggi si unirà al gruppo per la prima seduta di allenamento agli ordini di Maurizio Sarri. Quasi un regalo di compleanno per il volto del mercato bianconero, che oggi festeggia i 47 anni.



La Juve, sul proprio sito ufficiale, l'ha celebrato così: "Giornata di festa oggi per Fabio Paratici: il nostro Chief Football Officer spegne 47 candeline. Un compleanno come sempre passato al lavoro, impegnato a costruire la Juventus in vista della stagione 2019/2020. Tantissimi auguri da parte di tutta la Juventus!".