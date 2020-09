Festeggia oggi il 47° compleanno Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus e della Nazionale, campione del Mondo nel 2006. Arrivò alla Juve nel 2004 dall'Inter e fu uno dei pilastri dei due scudetti poi revocati da Calciopoli. In quella convulsa estate del 2006 si trasferì al Real Madrid, ma nel 2009 tornò in bianconero per una sfortunata stagione con Ciro Ferrara (e poi Alberto Zaccheroni) in panchina. Attualmente è l'allenatore del Guangzhou Evergrande, con cui l'anno scorso ha vinto il campionato cinese. Ha guidato per un breve periodo anche la nazionale della Cina.