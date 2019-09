Buon compleanno Marcelo Estigarribia! Una sola stagione con la Juve, ma preziosa e da ricordare: il paraguayano classe 1987 è infatti uno di quei giocatori che ha lottato per 38 giornate, con le unghie e con i denti per arrivare a vincere il primo scudetto dopo Calciopoli. Era il 2011/12, annata in cui ha disputato 18 gare segnando un solo gol. Poco? Sì, ma quella rete ha un peso specifico importantissimo: si tratta di uno dei tre gol segnati dalla Juventus al San Paolo contro il Napoli, in quel pirotecnico 3-3 che ha lanciato i bianconeri verso il successo. E allora tanti auguri!