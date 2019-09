Tanti auguri a Narcisse-Olivier Kapo e a Filippo Boniperti. Due meteore passate per il mondo bianconero in fasi diverse delle rispettive carriere e anche in differenti aree del club. L'ivoriano, infatti, è arrivato come giovane e promettente esterno per la Juve di Fabio Capello, ma ha deluso le grandi aspettative e salutato con sole 19 gare ufficiali giocate. Boniperti Jr., invece, si è regalato due sole presenze con il club bianconero, tra campionato e coppa. per lui anche un gol fatto, ma in amichevole.



Buon compleanno!