Marco Di Vaio nasce il 15 luglio del 1976 a Roma. Cresciuto come attaccante nelle giovanili della Lazio, fa le sue fortune tra Salernitana e Parma tra il 1997 e il 2002, quando si trasferisce poi alla Juventus. In bianconero resta due stagioni, collezionando 84 presenze tra tutte le competizioni con 28 gol segnati. Nel 2004 vola al Valencia, poi chiuderà la carriera tra Monaco, Genoa, Bologna e Montreal Impact in Canada. A Torino vince uno scudetto e una Supercoppa Italiana.



Nel giorno del suo 43esimo compleanno, tanti auguri Di Vaio!