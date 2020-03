In attesa di recuperare dalla rottura del legamento crociato che lo terrà fuori fino a fine stagione, Merih Demiral compie oggi 22 anni. Il difensore turco si è infortunato durante la partita contro la Roma all'Olimpico proprio in un momento nel quale Maurizio Sarri gli stava dando fiducia lanciandolo spesso da titolare nelle ultime partite. I bianconeri per il futuro puntano forte su Demiral e hanno già respinto proposte da parte di Milan, Leicester e un sondaggio dell'Atletico Madrid tra l'estate scorsa e il mercato invernale.