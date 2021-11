Da Chiesa a Locatelli, passando per Bobo Vieri e tantissimi altri compagni (e tifosi): è stato il giorno di Alessandro Del Piero. Il capitano bianconero ha infatti festeggiato ben 47 anni e la giornata sui social l'ha visto indiscusso protagonista. In tanti l'hanno ringraziato per quanto fatto in maglia Juve, in tantissimi hanno reso omaggio al Capitano di mille battaglie. Anche i giocatori attualmente nella rosa di Massimiliano Allegri.Chiesa e Loca, come anticipato. Ma anche Paulo Dybala, il dieci juventino con cui ADP ha un rapporto splendido. "Dybala ha le qualità per scalare la classifica marcatori all-time bianconera, stasera non solo ha tirato tante volte in porta, ma è stato leader in campo e ha guidato la squadra nella spavalderia che doveva avere", aveva detto Alex di Dybala nei giorni scorsi.