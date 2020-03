Tanti auguri a Morgan De Sanctis che oggi compie 43 anni. Con la maglia della Juventus l'ex portiere ha debuttato in Serie A il 6 dicembre 1998 allo stadio Delle Alpi contro la Lazio. Arrivò in bianconero un anno prima per circa 1,5 miliardi come terzo portiere della Juve di Lippi dietro a Peruzzi e Rampulla. Nessuna presenza in quella stagione, tre in quella successiva nella quale si fecero male i primi due portieri. Oggi De Sanctis lavora nella Roma gestendo il mercato insieme al ds Petrachi.