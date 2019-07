Venticinque anni. Oggi, 29 luglio, compie 25 anni Daniele Rugani, difensore della Juventus arrivato alla sesta stagione in bianconero. 87 presenza ufficiali con la Juve e 7 gol per il giocatore nativo di Lucca, che tra campo e mercato sogna una stagione di grandi successi, anche personali, con la maglia juventina e con il suo mentore Maurizio Sarri in panchina.