Buon compleanno... Mauro German Camoranesi! Italiano d'Argentina è stato un punto fondamentale nella crescita, prima, e nella risalita, poi, della Juventus. Arrivato in bianconero nel 2002 ha lasciato solo nel 2010, dopo 8 stagioni tra alti e bassi, ma che l'hanno consacrato con bandiera assoluta. Esterno e pendolino sulla fascia destra, ma anche interno di centrocampo con grinta e qualità. L'ex bianconero, anche Campione del Mondo con l'Italia nel 2006, compie oggi 43 anni e noi non possiamo che augurargli un buon compleanno!



Il tempo è passato, ma lui la Juve non l'ha ancora lasciata: dopo essere stato protagonista in campo, anche in Serie B, è ancora un volto bianconero, essendo ambasciatore Juve nel mondo. Ha chiuso la sua carriera bianconera con 288 partite e 32 gol.