Renato Buso nasce il 19 dicembre del 1969 a Treviso. Cresciuto come attaccante nel Montebelluna, passa giovanissimo alla Juventus nel 1985. Resta a Torino per quattro stagioni, fino al 1989, quando si trasferisce alla Fiorentina. Da lì in avanti gira l'Italia alla ricerca della propria dimensione: Sampdoria, Napoli, Lazio, Piacenza, Cagliari e Spezia, fino al suo ritiro nel 2004. In bianconero conquista uno scudetto, nel 1985/86, e colleziona 78 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno 12 gol. Tanti auguri, Renato!