Marco Borriello nasce il 18 giugno del 1982 a Napoli. Cresciuto come attaccante nelle giovanili del Milan prima e del Treviso poi, torna a vestire la maglia rossonera nel 2002, prima di passare attraverso vari prestiti per fare esperienza. Torna più volte al Milan tra il 2006 e il 2008, con un'ottima parentesi al Genoa nel mezzo, prima di trasferirsi alla Roma nel 2010 e, da lì, in prestito alla Juventus nel gennaio del 2012. In bianconero colleziona 17 presenze e 2 gol tra tutte le competizioni, conquistando il primo scudetto degli otto consecutivi con Antonio Conte. Proseguirà la sua avventura in giro per l'Italia poi tra Genoa, Carpi, Atalanta, Cagliari e Spal, prima di volare all'Ibiza.



Nel giorno del suo 37esimo compleanno, tanti auguri a Marco Borriello!