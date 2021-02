Tanti auguri Federico Bernardeschi!



Ecco il messaggio della Juve: "27 candeline.



Oggi è il compleanno di Federico Bernardeschi, e sarà uno di quei compleanni che i calciatori amano in modo particolare: allenamento, vigilia di Champions e partenza per Oporto, dove domani riparte la competizione più bella di tutte.



Non ci saranno quindi modo e tempo per Fede, bianconero dal 2017, per lasciarsi andare a particolari festeggiamenti, ma sarà per lui un compleanno da vivere intensamente con i suoi compagni.



In attesa che magari un bel regalo, in campo, arrivi il giorno dopo.



Tanti auguri, Federico!".