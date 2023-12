Prova non esaltante per Dusan Vlahovic in Genoa-Juve, che prende 5 in pagella per Tuttosport: "Lesto a sfruttare l’orrore di Badelj al limite per servire Chiesa, molto meno a convertire in gol l’invitante pallone che il compagno gli offre a centro area nel primo tempo. E di occasioni così non ne capitano tante. Ma, in generale, fa tanta e troppa fatica a gestire il pallone e a entrare nelle azioni offensive dei suoi", il commento del quotidiano sull'attaccante serbo. Allegri lo sostituisce prima del settantesimo per fare entrare Milik.