Il giornalista Tancredi Palmeri, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato le immagini di ieri sera che hanno immortalatointenti a commentare la brutta prestazione della: "Orca miseria, l’espressione di Chiellini è una condanna. Forse la Juventus in due anni ha dilapidato un vantaggio di mentalità inestimabile, e non sarebbe stato possibile se non avesse avuto come avversario Antonio Conte. A proposito, riflettevo sul fatto che alla fine i tifosi juventini non hanno potuto avere la tanto attesa soddisfazione di essere presenti nel momento dell’accoglienza di Conte da interista allo Stadium. E sì che le occasioni sono state addirittura 3 con la Coppa Italia".