Che Andrea Agnelli faccia presentare il centordicesimo ricorso per lo scudetto 2006 proprio al lunedì della settimana di Inter-Juventus e della prima sfida a Antonio Conte interista è assolutamente casuale, sì sì sì è assolutamente casualef — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 1, 2019

Tancredi Palmeri non ci sta e tramite Twitter comunica tutte le sue perplessità sul ricorso, secondo il giornalista il "centordicesimo", presentato dalla Juventus sullo Scudetto del 2006 assegnato all'Inter. Una critica non troppo velata, che parte proprio dall'appuntamento clou del week-end che vedrà la Juventus impegnata nella trasferta delicata di Milano contro i nerazzurri. Uno scontro al vertice che s'infiamma, quindi, come ricorda lo stesso Palmeri: "​Che Andrea Agnelli faccia presentare il centordicesimo ricorso per lo scudetto 2006 proprio al lunedì della settimana di Inter-Juventus e della prima sfida a Antonio Conte interista è assolutamente casuale, sì sì sì è assolutamente casuale"