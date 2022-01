Il giornalista Tancredi Palmeri, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato le voci di mercato su de Ligt: "Credere ci sia da rammaricarsi per un de Ligt che va via per i 130 milioni di clausola fa davvero tenerezza. Ha attualmente un valore di 65 milioni, e la Juventus prega che Raiola le trovi qualcuno che ci caschi e le paghi la clausola. Ma anche 100 milioni. O 90. O 80…".