Il giornalista Tancredi Palmeri, intervenuto attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato le parole di Raiola su de Ligt:"Alla faccia del bicarbonato di sodio. Raiola su de Ligt: “È pronto per un nuovo step, lo pensa anche lui”. Immaginate fosse stato su un giocatore top di un’altra squadra top, il terremoto mediatico. Peraltro valore di mercato di De Ligt in questo momento 60 milioni. E sono stato generoso. Ma da qualche settimane per normali buoni prestazioni si è tornati a parlare della Vergine rivelata per tackle contro avversari minori. Si vede che la Juventus ha bisogno di soldi…".