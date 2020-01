È regolare il gol di Lautaro: le mani dietro la schiena del difensore sono come fa chiunque per prendere spazio in qualsiasi situazione d’area, non è una spinta — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 26, 2020

Mi fanno notare questo: prima del fallo da rigore e espulsione di Lautaro, c’è la spinta di Zapata a Lautaro, quindi sarebbe stato prima fallo a favore dell’Inter pic.twitter.com/RDszu8h6S2 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 12, 2020

Tancredi Palmeri ha commentato così il gol di Lautaro Martinez di oggi contro il Cagliari. Una rete arrivata dopo una spinta sospetta in area, grazie alla quale l'argentino ha avuto modo di staccare indisturbato dopo il cross di Ashley Young. Ecco il tweet di Palmeri: "​È regolare il gol di Lautaro: le mani dietro la schiena del difensore sono come fa chiunque per prendere spazio in qualsiasi situazione d’area, non è una spinta".Il però che nasce da questo tweet, non deriva tanto dalla realtà o meno della spinta di Martinez, quanto da chi lo ha postato. Infatti, non prima della partita tra Inter e Atalanta, nel clamoroso intervento sempre del Toro su Toloi (l'arpionata in area di rigore), rivendicava a gran voce la spinta di Zapata: "Mi fanno notare questo: prima del fallo da rigore e espulsione di Lautaro, c’è la spinta di Zapata a Lautaro, quindi sarebbe stato prima fallo a favore dell’Inter". Ipse dixit, così fan tutti.